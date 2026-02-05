Redondela ofrece cursos de alfabetización digital para mayores

Un total de 80 vecinos de Redondela, con una media de edad de 50 años, participaron en los cursos de alfabetización digital, organizados por la Concejalía de Novas Tecnoloxías. Los alumnos, que ayer recibieron sus diplomas en un acto con la alcaldesa, Digna Rivas, y el edil Antonio Cabaleiro, aprendieron durante esta actividad formativa a realizar trámites electrónicos con la administración, gestionar la sede electrónica y utilizar el DNI electrónico para procedimientos seguros, entre otras cosas.

Rivas destacó el «esforzo e a implicación» de los alumnos y también de la profesora que imparte el curso, Silvia Benavente. «O noso obxectivo é que ninguén quede atrás na transformación dixital. Estes cursos son unha ferramenta clave para a autonomía e a igualdade de oportunidades da nosa veciñanza», señaló la regidora.

La formación permitió a los participantes perder el miedo al uso de internet y los dispositivos electrónicos, convirtiendo la tecnología en una aliada para la vida diaria.

Novas Tecnoloxías desarrollará durante este año diferentes cursos gratuitos en las Aulas CeMIT de Redondela y Chapela que abarcan diferentes ámbitos de la informática, tanto de iniciación como de perfeccionamiento. Los cursos comenzarán en mayo y la matrícula se abre el próximo día 9. Las instancias se poderán recoger en la web www.redondela.gal, en Centro de Formación A Marisma, en el Multiusos de A Xunqueira y en Servizos Sociais de Chapela. n