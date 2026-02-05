Indignación en el barrio de A Portela por el estado de la avenida da Estación

El estado lamentable que presenta la avenida da Estación, en el barrio de A Portela de Redondela, ha generado las quejas de vecinos y negocios de la zona. El vial, muy transitado a diario al ser el principal acceso a la fábrica OP Mobility —antigua Plastic Omnium— y a la estación de ferrocarril de la villa, se encuentra repleta de baches y charcos, una situación agravada con las lluvias de las últimas semanas.

«Es vergonzoso que se mantenga en tan mal estado esta carretera, no creo que haya otra peor en todo el municipio», lamenta uno de los afectados, Otello Nieto, propietario del restaurante O Xantar de Otelo. En su establecimiento, frente a la estación de trenes, los comentarios son constantes entre sus clientes. «Los coches tienen que circular sorteando los baches para no dañar las ruedas y suspensiones, y para los peatones la situación también es complicada por el mal estado de las aceras y pendientes de no ser salpicados por los vehículos.

El barrio de A Estación es una de las zonas industriales más importantes del municipio, ya que alberga numerosas empresas, entre las que destaca OP Mobility, dedicada al sector de la automoción y con más de 250 empleados. Esto implica un tráfico constante de coches y también de vehículos pesados. El tránsito de camiones también se ha incrementado en los últimos meses debido a las obras de reforma de la estación, en la que se invierten 3,3 millones de euros.

«Este barrio está muy abandonado, la esperanza que tenemos los vecinos es que cuando se rematen los trabajos en la estación se adecente toda la avenida, porque no se puede mantener así durante más tiempo», recalca Nieto. n