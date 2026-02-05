Bas acusa al BNG de «intoxicar» con la guardería de Chapela

El portavoz del PP de Redondela, Javier Bas, acusa al BNG de actuar «de mala fe e intoxicando» con su petición de una partida económica para la construcción de la demandada escuela infantil en la parroquia de Chapela. «Se aínda non hai este servizo é porque o Bloque apoiou hai tres anos a investidura de Digna Rivas que nin fixo nin vai facer esta gardería. De feito, se Xoán Carlos González [el portavoz del BNG] e os seus non levantaran a man para facer alcaldesa a Digna Rivas malia perder as eleccións, este centro educativo xa estaría aberto con cen nenos porque para o PP é unha absoluta prioridade», subraya.

El edil popular le pide también a los nacionalistas que, «se ten un interese real nesta instalación educativa, que sexa proactivo a prol dos veciños de Chapela para que conten coa necesaria escola infantil e deixe de apoiar cos seus votos a un executivo anti-Chapela».

Para Bas este mandato «está totalmente perdido cunha xestión devastadora que vai seguiren picado os próximos 16 meses pola incapacidade de Digna Rivas e do PSOE e a cooperación necesaria e complicidade do BNG, así que haberá que agardar ao seguinte sempre que haxa un goberno do PP», destaca.

Para el responsable popular el Bloque está «nunha posición complexa, posto que non ten ningunha opción de gobernar, e só lle queda a posibilidade de facer novamente de muleta socialista en caso de que os populares non teñan maioría absoluta», una situación que considera que volvería a dejar a Chapela sin la escuela infantil que espera desde hace tres lustros.

Por último reprocha al PSOE de perder una partida específica de 800.000 euros de la Xunta y cuatro convocatorias de ayudas autonómicas para la guardería. n