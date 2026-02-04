Soutomaior regulariza las ayudas de emergencia social

El Concello de Soutomaior puso en marcha la semana pasada la ordenanza que regulariza las ayudas de emergencia social en el municipio. El alcalde, Manu Lourenzo, asegura que esta iniciativa permitirá «dar garantías ás persoas que máis o precisan» y subrayó que los vecinos que estén en situación de emergencia «poden acceder a estas axudas con garantía, discreción e amparo xurídico”.

El dirigente destaca que las familias con necesidades «teñen a seu lado ao concello para resolver estas situacións de emerxencia e con esta ordenanza contamos cunha maior axilidade, eficacia e operatividade á hora de atender á veciñanza que máis o precisa».

Las ayudas de emergencia social son subvenciones puntuales para afrontar necesitades básicas urgentes. Se solicitan en el departamento de Servizos Sociais, ubicado en el Centro de Benestar Integrado (Multiusos de Arcade) en horario de 9.00 a 14.00 horas. Estas ayudas cubren desde alquileres, facturas o alimentación hasta necesidades de salud no cubiertas.