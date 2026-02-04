Redondela se ha propuesto poner coto a los vertidos ilegales, uno de los mayores problemas ambientales de los municipios. En esta línea, el departamento de Medio Ambiente tramita actualmente tres sanciones por esta causa registrados en las vías públicas de Chapela y en la Senda da Auga.

Redondela sanciona a dos empresas y a un particular por vertidos ilegales

Escombros de obra, restos de poda, residuos industriales, muebles, electrodomésticos y todo tipo de desechos se localizan «tanto en zonas rurais e forestais como en zonas urbanas ao redor dos colectores de recollida do lixo», lamenta el concejal responsable, Alberto Álvarez. «Isto ten graves consecuencias ambientais, deterioran a paisaxe, xeran cheiros, proliferación de pragas, contaminan o chan e a auga, e aumenta o risco de incendios», explica, enumerando los perjuicios causados. Pero no solo son medioambientales, sino que también provocan un grave problema económico, ya que en muchos casos es el Concello —«co diñeiro de todos», subraya el edil— debe asumir el gasto de retirar estos residuos incontrolados. Estos vertidos suponen una infracción de la Ordenanza Municipal de Xestión e Tratamento de Residuos, que conlleva multas desde los 750 hasta los 3.000 euros.

El último caso investigado se detectó en diciembre en plena Senda da Auga, en la parroquia de Vilar. Fue un vecino el que alertó de una acumulación de muebles, electrodomésticos y colchones en las proximidades del camiño Lagoa de Millarada. La policía de Medio Ambiente consiguió localizar el vehículo responsable del vertido gracias a los testimonios de los residentes de la zona y, tras una investigación, se determinó el origen en una vivienda en reforma en el municipio de Vigo. Este lunes se localizó al propietario, y se le informó de las consecuencias legales y de la urgencia de proceder a retirar los desechos.

En el último trimestre de 2025 se investigaron otros dos vertidos en Chapela, uno de restos de muebles y otro de ventanas de PVC. El primero fue en la rúa Estación, junto a la vía verde, y la colaboración ciudadana permitió dar con la empresa responsable.

El segundo caso fue en el camiño do Gaio, donde la investigación de la policía de Medio Ambiente determinó el origen de los residuos en una empresa del sector de las ventanas de aluminio y PVC.

Noticias relacionadas

El edil de Medio Ambiente agradece la colaboración vecinal «que está a dar os seus froitos» y destaca la «gran labor policial de investigación na identificación dos infractores». El representante municipal recuerda que está totalmente prohibido depositar residuos de cualquier tipo fuera de los contenedores y para los residuos voluminosos, muebles y electrodomésticos existe un servicio de recogida a domicilio gratuito para los vecinos en el teléfono 986388111.