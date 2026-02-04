El Centro Cultural de Vilar celebra una cena-baile de Entroido

El Centro Cultural de Vilar de Infesta celebra el Entroido el próximo día 14 con un programa para todas las edades, combinando actividades infantiles, gastronomía tradicional y música en directo, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones populares y fomentar la convivencia vecinal en un ambiente festivo y participativo.

La fiesta arrancará a las 18.30 horas con talleres, juegos y animación infantil a cargo de TEG Animación.

A las 20.30 horas comenzará una cena-baile de Entroido, con un menú compuesto por empanada, mejillones, carne ao caldeiro y postres típicos, seguido de la actuación del grupo Azabache.