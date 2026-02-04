Arrancan las obras para mejorar el drenaje y el firme del camiño do Subido de Chapela

Las obras de mejora del camiño do Subido, en Chapela, ya están en marcha para mejorar la seguridad y la movilidad de los vecinos en esta zona, según informó la Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade. Las obras incluyen la mejora del drenaje y la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente, con una longitud total de 186 metros, lo que supone una superficie aproximada de 772 metros cuadrados. También se realizará la limpieza de aceras y taludes del camino. El presupuesto asciende a 30.409 euros.

La alcaldesa, Digna Rivas, y el edil Roberto Villar destacaron que se trata de unas obras «moi necesarias» para el gobierno local, ya que esta zona presenta un gran desnivel «e con esta renovación poderase mellorar a seguridade na circulación tanto de vehículos como de peóns». El plazo de ejecución es de dos meses.

Este es el segundo tramo que se arregla en el camiño do Subido. En el primero se habilitó una franja peatonal con más agarre para facilitar el tránsito de los peatones y evitar riesgos de caída.

Noticias relacionadas

Por otra parte también está en marcha el arreglo del camiño das Cabritas, en Quintela, en el que se pavimentará con aglomerado asfáltico en caliente y se limpiarán las cunetas y taludes del vial. El presupuesto de estos trabajos asciende a 11.858 euros.