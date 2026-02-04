Arrancan las obras para mejorar el drenaje y el firme del camiño do Subido de Chapela
También se pavimentará el camiño das Cabritas, en la parroquia de Quintela
Las obras de mejora del camiño do Subido, en Chapela, ya están en marcha para mejorar la seguridad y la movilidad de los vecinos en esta zona, según informó la Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade. Las obras incluyen la mejora del drenaje y la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente, con una longitud total de 186 metros, lo que supone una superficie aproximada de 772 metros cuadrados. También se realizará la limpieza de aceras y taludes del camino. El presupuesto asciende a 30.409 euros.
La alcaldesa, Digna Rivas, y el edil Roberto Villar destacaron que se trata de unas obras «moi necesarias» para el gobierno local, ya que esta zona presenta un gran desnivel «e con esta renovación poderase mellorar a seguridade na circulación tanto de vehículos como de peóns». El plazo de ejecución es de dos meses.
Este es el segundo tramo que se arregla en el camiño do Subido. En el primero se habilitó una franja peatonal con más agarre para facilitar el tránsito de los peatones y evitar riesgos de caída.
Por otra parte también está en marcha el arreglo del camiño das Cabritas, en Quintela, en el que se pavimentará con aglomerado asfáltico en caliente y se limpiarán las cunetas y taludes del vial. El presupuesto de estos trabajos asciende a 11.858 euros.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas