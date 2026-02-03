La escuela infantil de Chapela, una necesidad que nunca llega
Los presupuestos de la Xunta dejan un año más a Redondela sin partida para la guardería | Rechazada una enmienda del BNG para esta obra
Desde que la Xunta anunció en 2019 la construcción de una guardería pública en Chapela ante la demanda existente en esta parroquia redondelana, la realidad es que todo sigue igual. Y este año tampoco será en el que se haga realidad este proyecto, después de que el Parlamento gallego rechazase una enmienda a los presupuestos presentada por el BNG para incluir una partida para la construcción de la escuela infantil chapelana.
El portavoz de la formación nacionalista de Redondela, Xoán Carlos González, critica que el voto en contra del PP impidió que esta propuesta fuese admitida, «malia que se trata un servizo moi reclamado que daría resposta ás necesidades de conciliación laboral e familiar na parroquia». El edil defiende la dotación de esta infraestructura que permitiría que muchas familias de Chapela y Trasmañó se beneficiaran de este servicio. «Trátase de facilitar a conciliación familiar mentras os cativos e cativas de 0 a 3 anos reciben unha atención educativa e asistencial pública, en galego e de calidade».
En la actualidad las familias chapelanas con hijos en esta franja de edad tienen que buscar recursos en la iniciativa privada o en otros municipios, como Vigo. «Xa non se pode agardar máis por unha dotación da que outros concellos con menor poboación xa disponen» y argumenta que la guardería también sería «un recurso para atraer e fixar poboación».
El líder nacionalista culpa al PP por «negarse sistematicamente» a dotar a Chapela de la segunda guardería pública del municipio y también lamenta el «desinterese do goberno municipal de Redondela», criticando que la reivindicación de la escuela infantil «se utiliza como excusa de enfrentamento entre Concello e Xunta, polo que temos que superar o bipartidismo que non nos achega solucións para cubrir as necesidades e demandas dos redondeláns».
Finca da Ginaria
Los vecinos de Chapela llevan más de quince años a la espera de la escuela infantil que nunca llega. El Consorcio de Igualdade e Benestar se había comprometido en 2012 a poner en marcha la guardería, con un proyecto previsto para 61 plazas gracias a un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y el gobierno gallego dentro del Plan Educa3. Pero la falta de terrenos impidió hacerlo realidad.
El proyecto parecía que por fin saldría adelante en 2018 cuando el gobierno local decidido instalar la guardería municipal en la parcela conocida como «Finca da Ginaria», en las inmediaciones del colegio Igrexa, y comenzó con los trámites urbanísticos. No sería hasta marzo de 2021 cuando se aprobó el cambio definitivo del uso de los terrenos que permitiría la instalación de la escuela infantil, poniendo el solar a disposición de la Xunta. Pero un lustro después, la Consellería de Política Social continúa sin reservar una partida para la construcción de la deseada guardería.
