Una casa de revista en Chapela: nueva por dentro y con la ría de Vigo a los pies

Hay casas bonitas… y luego están las que parecen pensadas para una portada. En Chapela (Redondela), está en el mercado una propiedad que, según la inmobiliaria que la comercializa, Intervivienda, es «literalmente una casa nueva» tras una reforma integral finalizada en 2025. El resultado: un interior contemporáneo, cuidado al milímetro, y un gran protagonista que se cuela por cada ventana: la ría de Vigo, con las islas Cíes dibujándose al fondo como si fueran parte de la decoración.

La vivienda, de 360 metros cuadrados y 1.000 metros de finca, está a la venta por 850.000 euros y llega con un argumento difícil de discutir: luz, diseño y vistas. De esas que no se «entienden» en una foto, sino que se viven a diario. O, como lo describe la agencia, «vistas de cine».

Recorremos en imágenes esta casa de portada, atalaya de la ría de Vigo / Intervivienda

La primera impresión empieza fuera. La finca, completamente pavimentada, se presenta con una estética limpia y ordenada, y conduce tanto a un garaje amplio con capacidad para varios coches como a la entrada principal.

En esta planta baja se ubica la parte más funcional de la casa: la sala técnica de aerotermia, un aseo de cortesía y una estancia tipo bodega que, por su versatilidad, puede convertirse en despacho o incluso en quinta habitación, una posibilidad que amplía el abanico de usos para familias grandes, teletrabajo o visitas.

La escalera que marca el cambio de escena

El salto al nivel principal se hace por una escalera moderna con iluminación indirecta. Y ahí, el discurso cambia: de lo práctico a lo espectacular. La sensación es la de entrar en un espacio pensado para estar, para recibir, para mirar.

Lo que aparece es un salón-cocina en concepto abierto que apuesta por el diseño contemporáneo y por una distribución que no compite con el paisaje, sino que lo enmarca. La inmobiliaria lo resume con una frase directa: «parece sacado de una revista de interiorismo».

El corazón de la vivienda lo forman el salón y la cocina integrados, con palillería decorativa y una entrada de luz constante gracias a los grandes ventanales Kommerling oscilobatientes. Aquí, la vista se convierte en parte del mobiliario: desde el sofá o mientras se cocina, el horizonte se llena de agua, tonos cambiantes y esa sensación de vivir en un mirador permanente.

Hay un momento del día que se vende solo. Intervivienda lo describe así: «Los atardeceres aquí no se explican, se viven». Y la imagen es fácil de imaginar: naranjas y rosados sobre la ría, la línea de las Cíes cerrando el plano y la casa funcionando como un palco.

En esta misma planta se incluye un extra muy práctico: un dormitorio completo y un baño con ducha, ideal para invitados o para quien prefiere evitar escaleras en su rutina diaria.

La planta superior concentra la zona más íntima. Aquí se reparten tres dormitorios amplios, todos exteriores y, según la comercialización, con excelentes vistas. La habitación principal incorpora baño en suite y vestidor, configurando un espacio que busca privacidad y confort, más cercano a una suite de hotel que a un dormitorio convencional.

En conjunto, la vivienda ofrece cuatro dormitorios (con posibilidad de un quinto) y cuatro baños en total: tres completos y un aseo. Una cifra que, más allá del dato, marca una idea clara: casa pensada para convivir sin colas ni estrecheces.

Cenador de diseño y barbacoa

Si el interior convence por estética y luminosidad, el exterior remata la propuesta con una zona preparada para el disfrute: un cenador de diseño recién terminado, equipado con barbacoa, barra y mesas, pensado para comidas largas, celebraciones o una copa a última hora, cuando el cielo cae sobre la ría.

Además, la agencia subraya que prácticamente la mitad de la finca está aún por explotar, lo que abre opciones de mejora y personalización para quien busque añadir valor o ampliar el uso del jardín según sus necesidades.

En el apartado técnico, la vivienda reúne un paquete de prestaciones orientadas al confort y a la eficiencia: suelo radiante centralizado, aerotermia, aire centralizado, recuperador de calor, persianas eléctricas, estores Ibersol y ventanas de alta eficiencia Kommerling. Todo bajo la idea de entrar a vivir sin reformas ni ajustes, con la obra rematada en 2025 y un acabado que Intervivienda califica como «materiales premium».