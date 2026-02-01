Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La unidad móvil de la ITV estará los días 25 y 26 en Pazos de Borbén

A.P.

Pazos de Borbén

La unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se desplazará los próximos días 25 y 26 de este mes a Pazos de Borbén para facilitar las revisiones de los turismos. El horario el primer día será de 9.00 a 13.30 y de 15.15 a 18.00, mientras que la segunda jornada solo se atenderá de 9.00 a 13.30. La cita previa se reserva en www.sycitv.com o en el teléfono 981928080.

