La unidad móvil de la ITV estará los días 25 y 26 en Pazos de Borbén
A.P.
Pazos de Borbén
La unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se desplazará los próximos días 25 y 26 de este mes a Pazos de Borbén para facilitar las revisiones de los turismos. El horario el primer día será de 9.00 a 13.30 y de 15.15 a 18.00, mientras que la segunda jornada solo se atenderá de 9.00 a 13.30. La cita previa se reserva en www.sycitv.com o en el teléfono 981928080.
