Soutomaior gana en los juzgados una subvención denegada por la Diputación

Una sentencia le ha dado la razón al Concello de Soutomaior frente a la Diputación de Pontevedra por una subvención por importe de 350.000 euros para la obra del camino de Santiago a su paso por A Lavandeira.

Se trata de una partida correspondiente al plan Reacpon 2030 que los anteriores técnicos de la institución provincial, en 2021, rechazaron al considerar que el proyecto no cumplía los criterios, y que posteriormente, el actual gobierno de Soutomaior llevó a la vía judicial.

El asunto fue abordado en el pleno ordinario celebrado el viernes en la Casa da Cultura Rexina Míguel Noval durante el debate de una moción presentada por el PP en la que se aprobó solicitar a la Diputación que no presente un recurso a esta sentencia para evitar demorar más la obra. BNG y PSOE se abstuvieron después de que los populares no aceptasen una enmienda en la que el gobierno local solicitaba que la Diputación asumiera también el sobrecoste de la actuación por la subida de los precios de los materiales, ya que se trata de un proyecto de 2021 y los costes de ejecución con los precios actualizados elevarán el presupuesto de la obra.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, justificó la abstención en la moción presentada por el PP "xa que o que queremos é que a Deputación se faga cargo do sobre custe desta obra que terá ao actualizar os prezos, un sobre custe motivado pola suba dos prezos de obra en execución”. Lourenzo también recalcó que “dende o Goberno Local sempre defenderemos a ultranza os intereses da veciñanza de Soutomaior e, polo que vemos hoxe neste pleno, o PP o que está facendo é defender os intereses de do seu partido antes que os do seu concello”. Ante esto, el regidor preguntó: “Quen ten que asumir este sobrecuste? O que provocou o problema ou á veciñanza? Eu teñoo claro, a Deputación Provincial”.

Así, desde el gobierno local señalan que, además de solicitar que no presenten este recurso, también enviarán una solicitud para que sea la Diputación quien asuma este sobrecoste que tiene la obra, con el fin de que no sean los ciudadanos los que asuman las consecuencias de un error del organismo provincial.