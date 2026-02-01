Redondela iniciará este año las obras del museo de Ángel Barros

El futuro Museo Municipal que acogerá la obra del artista Ángel Barros está más cerca de convertirse en una realidad. El Concello de Redondela ya cuenta con el proyecto del nuevo espacio cultural, redactado por el estudio del arquitecto redondelano Fernando Sampil, que ocupará el solar de las antiguas casas de los maestros de la avenida de Mendiño, con una inversión de 1.167.000 euros.

La previsión es que las obras comiencen este año después de conocerse que esta semana se publicó la resolución definitiva de los fondos europeos por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que la financiación ya está asegurada. Ahora, el siguiente paso será sacar a concurso la obra para comenzar cuanto antes con los trabajos de construcción. La licitación se encuentra pendiente tan solo de los trámites administrativos.

El edificio contará con 740 metros cuadrados de superficie construida repartidos en tres plantas, que albergarán salas de exposiciones y aulas polivalentes. Será un inmueble totalmente accesible y con la mejor calificación en eficiencia energética.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y el concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, mantuvieron una reunión con miembros de la asociación que divulga la obra del pintor y restaurador Ángel Barros y para mostrarles el proyecto y abordar detalles del nuevo edificio. Aunque estaba prevista la participación del propio artista, finalmente no pudo asistir a la reunión por motivos de salud. «Para nós era moi importante compartir con eles este proxecto e que coñeceran de primeira man como vai ser o futuro museo», indicó Rivas.

La alcaldesa durante la reunión con miembros de la asociación que divulga la obra del pintor y restaurador Ángel Barros. / FdV

La actuación contó con las aportaciones recogidas en el proceso de participación ciudadana de la Axenda Urbana. Rivas se mostró «moi satisfeita» por hacer realidad este museo «tan longamente reivindicado pola cidadanía».

La secretaria de la asociación que vela por la obra de Ángel Barros, Noemí Moreira, valoró muy positivamente esta noticia y agradeció que el Concello «faga realidade este museo para Redondela e para a obra de Barros».

Rivas destacó que el nuevo museo ocupará un lugar destacado en la avenida de Mendiño, un vial que va a ser humanizado y que va a «transformar totalmente» este espacio con nueva pavimentación, mobiliario urbano y zonas verdes. «Queremos unha avenida á altura do que merecen os veciños e veciñas de Redondela nesta contorna dos colexios, institutos, instalacións deportivas e centro de saúde», señala Rivas. «O novo museo municipal será, sen dúbida, un gran espazo público para a cultura e o ensino aberto a toda a cidadanía», concluye la alcaldesa.