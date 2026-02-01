Rauxa Cía actúa en Redondela con la obra «Teatro de papel»

El VIII Ciclo de Teatro Infantil de Redondela ofrece hoy la obra «Teatro de papel», a cargo de la compañía Rauxa Cía. La función será a las 18.00 horas en el auditorio del Multiusos de A Xunqueira. El precio de las entradas es de 3 euros y pueden retirarse en el propio multiusos. Este ciclo arrancó la semana pasada con «Monstros», de Producións Teatrais Excéntricas, y continúa el 1 de marzo con un espectáculo de magia y humor con Cayetano Lledó y la obra «Un show incríbel».