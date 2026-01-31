El Entroido de Redondela ofrece cuatro días de «festa rachada»

Redondela ofrecerá cuatro días de «festa rachada» para celebrar el Entroido, que arrancará el 14 de febrero con una tarde actividades dirigidas al público infantil y, a partir de las 21.30 horas, uno de los momentos estelares con el concierto de La Fórmula. Esta orquesta estrenará en el Campo da Feira su nuevo espectáculo para esta temporada. «Será un gran comezo do Entroido para animar á veciñanza a gozar e bailar nestas datas tan especiais», destacó ayer la concejala de Cultura Rita Pérez, en la presentación de los actos.

El día 15, domingo de Entroido, a las 18.00 horas comenzará el tradicional desfile de comparsas por el centro urbano, encabezado por la redondelana Tío Emilio. Al finalizar, a las 20.30, se procederá a la entrega de premios.

El día grande será el 17, Martes de Entroido, con el desfile-concurso de disfraces individual y colectivo durante la tarde. La alcaldesa, Digna Rivas, señala a importancia de esta jornada tan tradicional en el Carnaval redondelano que reúne en las calles a grupos de amigos y familias completas con participantes de todas las edades. «Por iso desde o Concello poñemos todo da nosa parte para que sexa un día moi especial cheo de actividades». Los más pequeños tendrán su espacio en la Alameda Castelao con diferentes talleres y también habrá animación de calle con el grupo de percusión Aperta.

A las 19.00 horas se celebrará la tradicional quema del Meco, con el espectáculo «Hexagonum», de Troula Animación, y con el concierto de Mekánica Rolling Band, una de las agrupaciones más festivas de Galicia.

Como todos los años, la parroquia de Chapela pondrá fin al Entroido el día 21 con su desfile de comparsas por el centro urbano y se cerrará con el Enterro do Berete y su quema posterior en la playa de Arealonga. La jornada concluirá con el concierto del grupo América y una sesión de Dj Mesu.