Una ayuda de 3.500 euros a los centros culturales compensará el alza de la basura

La reclamación de los centros culturales de Redondela por la que solicitaban el apoyo de los distintos grupos políticos para alcanzar «unha solución xusta e proporcionada» a la fuerte subida de la tasa de basuras ha tenido una respuesta positiva por parte del pleno. En la última sesión, celebrada en la tarde del pasado jueves, se acordó por unanimidad un incremento de 3.500 euros anuales para cada asociación en la subvención del Concello destinada a los gastos corrientes de los centros culturales, con la que compensarán la importante subida de la tasa de recogida de basura que se les aplica desde el pasado ejercicio al clasificarlas a efectos tributarios como establecimientos de hostelería.

La moción fue presentada por el PP y durante la sesión también se aprobó —en este caso solo con los votos de los populares— la elaboración de un régimen específico para los centros culturales en la ordenanza de recogida de basura.

Noticias relacionadas

Desde el PP valoraron «moi positivamente» estos acuerdos para apoyar a los centros culturales y anunciaron que estarán vigilantes para que se cumplan de forma inmediata, «xa que temos tristes precedentes deste goberno que incumpre sistematicamente as propostas aprobadas en pleno», afirman.