O Viso junta a las orquestas París de Noia y Olympus en su fiesta de San Blas
La parroquia redondelana de O Viso ultima los preparativos para sus tradicionales fiestas en honor a San Blas, que se celebrarán los próximos días 3, 6 y 7 de febrero.
El martes 3 por la mañana tendrá lugar la salida del carro de la burra, acompañado de la charanga Radio Imperial. La misa solemne será a las 12.00 horas, seguida de procesión. A las 20.00 horas se celebrará un nuevo acto religioso y la jornada rematará con una verbena amenizada por el dúo Prisma.
El día más esperado llegará el viernes 6 con la celebración de una verbena con dos de las orquestas más importantes de Galicia: París de Noia y Olympus. Por último, las fiestas se cerrarán el día 7 con la actuación de la orquesta Marbella y el grupo La Conexión.
