El BNG reclama un carril bici en la reforma de la avenida de Mendiño
Propone incrementar en 600.000 euros el presupuesto para incluir un trazado para ciclistas hasta el puerto de Cesantes
El BNG de Redondela quiere un proyecto más ambicioso para la reforma de la avenida de Mendiño y se incluya un carril bici hasta el puerto de Cesantes para que enlace con el futuro paseo marítimo hasta la plaza de A Punta. Para ello, la formación nacionalista presentó una enmienda a los presupuestos de la Xunta en la que demandan un incremento de 600.000 euros de la dotación económica para esta actuación. El convenio firmado el pasado verano entre la Xunta y el Concello estima que las obras ascenderán a 1,5 millones, por lo que con la propuesta del BNG se superarían los 2 millones.
El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, justifica su deanda en que con el proyecto actual la zona cercana al puerto de Cesantes «non se recuperaría para as persoas e a parte da rúa do centro de saúde convertiríase nun aparcadoiro, ademáis de non contemplar o carril bici».
La idea del BNG es que la humanización de este vial se convierta en «un exemplo de recuperación para o uso de todos dun espazo na actualidade moi degradado, e iso significa que ademáis de converterse nun acceso seguro a centros educativos, deportivos e sanitarios, a veciñanza de Catapeixe tamén saia beneficiada».
También critica que la humanización sea aprovechada por PSOE y PP «para escenificar un enfrentamento ficticio» que ha provocado varios años de retraso del este proyecto. «O modelo de humanización destes dous partidos básicamente é o mesmo, sustituír beirarrúas e farolas, asfaltar e pintar aparcadoiro. Un modelo caduco e esgotado», puntualiza.
Otro de los elementos con los que marcan distancias en la propuesta de la obra reside en el cambio de la arboreda más cercana a los centros educativos. «Se tal como se pretende vaise realizar unha sustitución completa, dende o BNG demandamos que se limite a individuos moi concretos», destaca González.
