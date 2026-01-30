El BNG reclama un carril bici en la reforma de la avenida de Mendiño

El BNG de Redondela quiere un proyecto más ambicioso para la reforma de la avenida de Mendiño y se incluya un carril bici hasta el puerto de Cesantes para que enlace con el futuro paseo marítimo hasta la plaza de A Punta. Para ello, la formación nacionalista presentó una enmienda a los presupuestos de la Xunta en la que demandan un incremento de 600.000 euros de la dotación económica para esta actuación. El convenio firmado el pasado verano entre la Xunta y el Concello estima que las obras ascenderán a 1,5 millones, por lo que con la propuesta del BNG se superarían los 2 millones.

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, justifica su deanda en que con el proyecto actual la zona cercana al puerto de Cesantes «non se recuperaría para as persoas e a parte da rúa do centro de saúde convertiríase nun aparcadoiro, ademáis de non contemplar o carril bici».

La idea del BNG es que la humanización de este vial se convierta en «un exemplo de recuperación para o uso de todos dun espazo na actualidade moi degradado, e iso significa que ademáis de converterse nun acceso seguro a centros educativos, deportivos e sanitarios, a veciñanza de Catapeixe tamén saia beneficiada».

También critica que la humanización sea aprovechada por PSOE y PP «para escenificar un enfrentamento ficticio» que ha provocado varios años de retraso del este proyecto. «O modelo de humanización destes dous partidos básicamente é o mesmo, sustituír beirarrúas e farolas, asfaltar e pintar aparcadoiro. Un modelo caduco e esgotado», puntualiza.

Otro de los elementos con los que marcan distancias en la propuesta de la obra reside en el cambio de la arboreda más cercana a los centros educativos. «Se tal como se pretende vaise realizar unha sustitución completa, dende o BNG demandamos que se limite a individuos moi concretos», destaca González.