Redondela señalizará rutas por el litoral con ayudas europeas

La sede de la Asociación de Empresarios de Redondela acogió ayer la presentación de las ayudas de los Fondos Europeos Fempa, convocada por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo-A Guarda. El acto sirvió para dar a conocer a las distintas entidades, asociaciones y empresas las características de estas subvenciones.

La gerente del GALP, Elena Herbello, explicó qué tipo de proyectos vinculados con los territorios costeros pueden acogerse a esta convocatoria de ayudas este año. El Concello de Redondela trabaja en la ampliación de la señalización y promoción de las rutas costeras del municipio «para mellorar a mobilidade e poñer en valor o patrimonio litoral do municipio», según indicó la alcaldesa, Digna Rivas. Asimismo animó a colectivos, asociaciones, pymes y autónomos a informarse para optar a estas ayudas «para crear emprego, preservar o medio ambiente e dinamizar o sector pesqueiro e marisqueiro».

La Cofradía San Xoán de Redondela y el Círculo Cultural de Chapela explicaron sus respectivos proyectos, que recibieron fondos en anteriores convocatorias. En el caso del pósito de pescadores, la bióloga y técnica Beatriz Crespo indicó que hicieron una apuesta ecológica y sostenible y recibieron financiación para un vehículo 100% eléctrico de cero emisiones con el que comercializarán y distribuirán productos del mar en Redondela. Por su parte, el presidente del Círculo, Emilio Sánchez, expuso su proyecto «Muller, cultura e mar» para dar a conocer la cultura propia del entorno, fomentar el deporte náutico, adaptar las instalaciones y mejorar la eficiencia energética.

En el acto participaron además de Rivas y el edil de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, el alcalde de Nigrán, Juan González, el concejal de Soutomaior Diego Moreira, y el presidente del Asociación de Empresarios, Enrique Lago.

Las ayudas están abiertas a empresas, autónomos, cofradías, asociaciones del sector pesquero, entidades públicas y ONG. El plazo remata el 16 de febrero.