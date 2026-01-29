El Círculo solicita una ampliación de sus pantalanes en Chapela para motos de agua

El Círculo Cultural Recreativo de Chapela ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Vigo la ampliación de su puerto deportivo para instalar plataformas flotantes destinadas al amarre y varada de motos de agua.

La petición fue realizada el pasado día 19 para aumentar en 160 m2 la superficie de la lámina de agua de su puerto, ubicado en el paseo de Cardona, con el objetivo de dar servicio a las motos acuáticas ante el incremento de la demanda de plazas para estas embarcaciones. Las instalaciones náuticas del Círculo Cultural cuentan en la actualidad con 138 plazas de amarre para embarcaciones de distintos tamaños y ocupa un total de 9.124 m2 de lámina de agua.

Noticias relacionadas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO) publicó este martes el anuncio de la petición realizada por la institución recreativa chapelana y establece un plazo de veinte días hábiles —desde el día siguiente a la publicación— para que los afectados puedan presentar sus alegaciones a través de la electrónica de la Autoridad Portuaria.