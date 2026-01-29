Los centros culturales de Redondela reclaman una rebaja en la tasa de basura

Un grupo de centros culturales de Redondela han registrado una moción en la que solicitan el apoyo de los distintos grupos políticos para avanzar hacia «unha solución xusta e proporcionada» a la aplicación de la tasa de basuras que les exigen.

Las entidades firmantes recuerdan que los centros culturales son asociaciones que desempeñan una función social, recreativa, cultural y comunitaria esencial, especialmente en las parroquias y en las zonas más alejadas de los núcleos urbanos. «Estes espazos constitúen puntos de encontro veciñal, promoven a participación cidadá, acollen actividades culturais, educativas, deportivas e recreativas, e en moitos casos serven tamén de apoio á propia actividade municipal, como o desenvolvemento de programas culturais, reunións informativas, procesos electorais ou consellos parroquiais», apuntan.

En su escrito, los centros culturales se quejan de que los han clasificado a efectos tributarios como establecimientos de hostelería, «o que supón unha subida desproporcionada da taxa de residuos, sen ter en conta a realidade das actividades que se desenvolven, a súa natureza cultural e social, nin a menor frecuencia do servizo de recollida de residuos nas parroquias». Esta situación ha generado una carga económica difícil de asumir para entidades que funcionan gracias al trabajo desinteresado de sus directivos y al compromiso del vecindario.

Llamamiento al diálogo

Desde los centros culturales hacen un llamamiento «ao diálogo, á responsabilidade institucional e á procura de solucións compartidas» que permitan compatibilizar el cumplimiento de la normativa con la protección del tejido asociativo y cultural. La moción propone distintas vías para avanzar hacia una solución «xusta e proporcional» a la tasa de basuras, reconociendo la función social, educativa y cultural de estos espacios y garantizando su sostenibilidad.

Las asociaciones promotoras confían en que las formaciones políticas asuman esta iniciativa de manera conjunta, como muestra de apoyo a las parroquias y al movimiento asociativo «que, desde hai décadas, contribúe de forma decisiva á cohesión social, á dinamización cultural e á vida comunitaria de Redondela», concluyen.