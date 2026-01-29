Los afectados por la EP-2702 acudirán a Pontevedra

La Plataforma pola Mellora da EP-2702 ha convocado a los vecinos este viernes, a las 11.00 horas, en la Casa da Cultura de Nespereira para desplazarse juntos a la Diputación de Pontevedra, donde se concentrarán a las 12.00 horas. Desde el colectivo vecinal explican que acuden a la sede del organismo provincial para exigir «unha solución real e inmediata» para la EP-2702, un vial que califican de «perigoso e abandonado, que pon en risco as nosas vidas».

Los afectados animan a todos los vecinos a acudir para reclamar la reforma de toda la carretera desde Os Valos hasta Amoedo y subrayan que «canta máis xente, máis forza».