Taller de ilustración con Noa López en Chapela

La Biblioteca Municipal de Chapela organiza mañana jueves, a las 18.00 horas, un taller de ilustración dirigido a niños con edades entre 6 y 12 años. La actividad estará dirigida por la ilustradora Noa López. Para participar se precisa inscripción previa en el teléfono 986454226 o en el correo bibliotecachapela@redondela.gal.