Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Taller de ilustración con Noa López en Chapela

La Biblioteca Municipal de Chapela organiza mañana jueves, a las 18.00 horas, un taller de ilustración dirigido a niños con edades entre 6 y 12 años. La actividad estará dirigida por la ilustradora Noa López. Para participar se precisa inscripción previa en el teléfono 986454226 o en el correo bibliotecachapela@redondela.gal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents