Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Redondela celebra o Día de Castelao co filme «Antes de nós»

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

O 30 de xaneiro Redondela celebra con cine o Día de Castelao, co gallo do seu aniversario. O ilustre escritor, político e debuxante naceu en Rianxo o 30 de xaneiro de 1886. Para conmemorar esta sinalada data o Auditorio da Xunqueira acollerá a proxección do filme «Antes de nós». Será ás 20.00 horas con entrada de balde ata completar aforo. E nesa mesma mañá proxectarase tanto en Redondela como en Chapela para o alumnado dos catro institutos.

A película, rodada en Rianxo, Pontevedra, Santiago e Muros, reflicte o perfil máis humano de Castelao, como a morte do seu único fillo ou o seu traballo como médico voluntario no andazo de gripe que arrasou Rianxo en 1918. Un drama introspectivo sobre a conexión entre a vida, a memoria e a identidade galega.

Noticias relacionadas

O filme, estreado en 2025, está dirixido por Anxos Huerta e escrito por Pepe Coira. O actor Xoán Fórneas encarna o papel de Castelao e Cris Igrexas o da súa muller, Virxinia Pereira. A proxección está organizada polo Servizo de Normalización Lingüística de Redondela.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents