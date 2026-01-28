El nuevo puente de A Portela estará listo el próximo mes

Las obras de renovación del trazado ferroviario entre Redondela y Vigo marchan a buen ritmo, una actuación que permitirá modernizar esta infraestructura para los trenes regionales y mercancías que llegan hasta la estación viguesa de Guixar.

Uno de los puntos más destacados del proyecto se sitúa en el paso superior de A Portela, en la parroquia redondelana de Cedeira, donde se acomete una renovación integral del acceso actual. El antiguo puente sobre las vías, que tenía una anchura de solo 5 metros, ha sido reemplazado por una nueva estructura mucho más amplia y segura. El nuevo paso, que se prevé que pueda estar rematado el próximo mes, cuenta con 8,5 metros de ancho, con dos carriles de circulación y aceras peatonales a ambos lados, permitiendo así un tránsito cómodo y seguro tanto para vehículos como para peatones. Además, la nueva plataforma, de unos 18 metros de largo, dispondrá de barandillas y sistemas de protección reforzados.

Este vial, que conecta las numerosas viviendas de la zona de A Portela con la carretera N-552 (Redondela-Vigo) se encuentra cerrado al tráfico desde el pasado mes de septiembre, una situación que obliga a los residentes a realizar un importante rodeo por el centro de Redondela para llegar hasta sus casas.

En las inmediaciones del puente hay unos carteles colocados por la constructora que ejecuta las obras en los que informa que el puente estará cerrado hasta el 31 de enero, aunque esta fecha es muy optimista ante la situación en la que se encuentran los trabajos. La realidad es que están muy avanzados, pero todavía hará falta alguna semana más para rematar la actuación.

El proyecto global también contempla la construcción de un nuevo viaducto sobre la carretera N-550 y la renovación de una veintena de pasos inferiores distribuidos a lo largo del trazado, con el objetivo de mejorar su accesibilidad y aumentar los niveles de seguridad tanto para usuarios como para el entorno.

Noticias relacionadas

Otra de las actuaciones relevantes incluidas en este plan es la construcción del nuevo apeadero de Chapela, que permitirá ofrecer un mejor servicio ferroviario a los residentes de esta zona, y también la modernización en la estación de tren de A Portela, con una inversión total de 3,3 millones.