El Entroido de Soutomaior será de los primeros, con el desfile de comparsas el 7 de febrero
La Festa do Galo, el Encontro de Entruidos y la Fiada se celebrará en la Praza do Val Sobral
El Entroido de Soutomaior será uno de los más madrugadores de la provincia. El desfile de comparsas, el acto principal de esta cita cultural, se celebrará el próximo 7 de febrero, con salida a las 17.30 horas desde el cruce de O Viso, en Arcade. El primer tramo de la comitiva —hasta el cruce de Cima de Vila— será «silencioso» para que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de esta tradicional fiesta.
Un desfile que estará encabezado por el pregonero, que será un año más Juan de Arcade, un artista muy popular en el Concello. A su llegada a la Alameda de Talo Río, sobre las 20.00 horas, se procederá a la lectura del pregón y a la entrega de premios, para continuar la fiesta con la actuación del trío Armonía.
Juan de Arcade también será el encargado de animar las zonas comerciales el día 6 en horario de mañana en Soutomaior, y por la tarde en Arcade.
La siguiente cita del Entroido llegará el día 13 con el desfile de los alumnos del CEIP Manuel Padín Truiteiro por las calles de Arcade, una cita que comenzará a las 10.30 horas desde el cruce de subida al centro escolar y finalizará en la Alameda de Talo Río.
El día 14 los pequeños seguirán siendo los protagonistas con el Entroido infantil que se celebrará también en Talo Río con hinchables,talleres y amenizado con la actuación de «Peque Disco Mocmoc», de Mere Clown.
El día 15 toda la actividad se trasladará hasta la renovada Praza do Val Sobral, donde tendrá lugar la Festa do Galo, el Encontro de Entruidos y la Fiada. Una cita en la que no faltará la música, comida, baile y mucha fiesta.
Y para rematar el Entroido se vuelve a recuperar, un año más, el popular Enterro da Sardiña, una cita que se celebrará el día 18 en el campo de petanca con la Banda de Música Artística de Arcade, la Asociación da Xesteira, la Asociación Moreira A Tope y la Asociación Cultural Miúdos.
