Detenidas dos mujeres con un coche robado

Agentes de la Policía Local y Nacional detuvieron el pasado sábado a dos mujeres, de 28 y 36 años, al ser interceptadas cuando circulaban con un vehículo robado por la calle Alfonso XII de Redondela. También se intervino un puñal y diferentes objetos que llevaban en el coche. Las mujeres pasaron a disposición judicial por un presunto delito contra la propiedad y tenencia ilícita de armas.

