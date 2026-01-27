Soutomaior registró 43 casos de violencia de género en 2025

El Centro de Atención á Muller (CIM) de Soutomaior atendió durante el pasado año un total de 814 consultas, de las que 42 fueron de atención a víctimas de violencia de género y una más por violencia intragénero. Los datos fueron aportados por la concejala de Igualdade, Rosana Martínez, acompañada por la psicóloga y directora del CIM, Cristina García, la abogada del CIM, Clara Eugenia Rodríguez y la técnica de Igualdade, Margarita Taboada, durante el acto de presentación de la memoria de la actividad de este servicio dirigido a las mujeres. «Uns datos que deixan patente que este centro é unha prioridade para o Concello de Soutomaior e para o goberno local», resaltó la edil.

El balance anual del CIM contempla 142 consultas de asesoramiento jurídico, 356 de atención psicológica, 42 de atención a víctimas de violencia de género y a una de violencia intragénero y 273 sobre información de otros recursos de conciliación y otras actividades de igualdad.

Además de las consultas, también se realizaron la solicitud de las ayudas y prestaciones económicas a todas aquellas mujeres que las demandaron, como la prestación de pago periódico para víctimas de violencia de género —hubo cuatro solicitudes—, la prestación del pago único para violencia de género —una solicitud— o las estadías de tiempo libre. También se tramitaron nueve nuevas solicitudes de servicio de acompañamiento telefónico Atenpro, para las víctimas de violencia de género.

Para favorecer la salud física, emocional y mental de las usuarias del CIM, así como promover sus hábitos de autocuidado, dentro del Espazo Autocoidado se realizaron un total de seis talleres a lo largo del año: apoderamiento corporal, suelo pélvico, biodanza, mindfullness, arteterapia e igualdad afectivo-sexual, organizados en pequeños grupos donde participaron 85 mujeres.

Además se realizaron 51 actividades dentro de la programación anual de Igualdade y cuatro campamentos para favorecer a conciliación de la vida familiar e laboral en vacaciones escolares.