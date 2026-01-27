Redondela acoge una jornada clave para impulsar proyectos de economía azul
La sede de la Asociación de Empresarios de Redondela (Rúa 8 de marzo, 6) acoge mañana miércoles, a las 13.00 horas, una jornada informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), organizada por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, en colaboración con la Consellería do Mar y el Concello de Redondela.
Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para que el tejido empresarial y social de Redondela se involucre en el desarrollo sostenible de su entorno costero, aprovechando los recursos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para generar impacto económico, social y ambiental duradero, por lo que la jornada tendrá carácter abierto a todas las empresas del municipio y al público en general.
Los interesados pueden inscribirse o ampliar la información en la web https://galp.xunta.gal o en los teléfonos 986404012 y 658592332.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo