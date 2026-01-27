Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redondela acoge una jornada clave para impulsar proyectos de economía azul

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La sede de la Asociación de Empresarios de Redondela (Rúa 8 de marzo, 6) acoge mañana miércoles, a las 13.00 horas, una jornada informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), organizada por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, en colaboración con la Consellería do Mar y el Concello de Redondela.

Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para que el tejido empresarial y social de Redondela se involucre en el desarrollo sostenible de su entorno costero, aprovechando los recursos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para generar impacto económico, social y ambiental duradero, por lo que la jornada tendrá carácter abierto a todas las empresas del municipio y al público en general.

Los interesados pueden inscribirse o ampliar la información en la web https://galp.xunta.gal o en los teléfonos 986404012 y 658592332.

