Redondela acoge una jornada clave para impulsar proyectos de economía azul

La sede de la Asociación de Empresarios de Redondela (Rúa 8 de marzo, 6) acoge mañana miércoles, a las 13.00 horas, una jornada informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), organizada por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, en colaboración con la Consellería do Mar y el Concello de Redondela.

Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para que el tejido empresarial y social de Redondela se involucre en el desarrollo sostenible de su entorno costero, aprovechando los recursos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para generar impacto económico, social y ambiental duradero, por lo que la jornada tendrá carácter abierto a todas las empresas del municipio y al público en general.

Los interesados pueden inscribirse o ampliar la información en la web https://galp.xunta.gal o en los teléfonos 986404012 y 658592332.