El PSOE solicita más médicos en Redondela
El PSOE de Redondela llevará al pleno ordinario de este mes una moción para defender la sanidad pública «universal, gratuíta, de calidade e baseada na xestión pública dos servizos». Los socialistas instan a la Xunta a reforzar de manera urgente la Atención Primaria en los centros de salud de Redondela y Chapela, incrementando el número de médicos, pediátras, enfermeros y personal administrativo, así como cubrir las bajas y jubilaciones.
