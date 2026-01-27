Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE solicita más médicos en Redondela

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El PSOE de Redondela llevará al pleno ordinario de este mes una moción para defender la sanidad pública «universal, gratuíta, de calidade e baseada na xestión pública dos servizos». Los socialistas instan a la Xunta a reforzar de manera urgente la Atención Primaria en los centros de salud de Redondela y Chapela, incrementando el número de médicos, pediátras, enfermeros y personal administrativo, así como cubrir las bajas y jubilaciones.

