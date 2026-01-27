El PP reclamó hace tres meses el cierre del paseo de A Portela ante su mal estado

El cierre temporal del paseo de A Portela, una de las sendas más utilizadas en Redondela, no ha cogido por sorpresa al principal partido de la oposición. El PP ya había advertido al gobierno local del mal estado que presentaba la estructura de madera hace tres meses, reclamando su clausura y reparación ante el riesgo para los viandantes.

El portavoz municipal de los populares, Javier Bas, considera que el reciente cierre de esta pasarela por A Marisma para la elaboración de un estudio que valore su rehabilitación es un ejemplo de la «falta de dinamismo, de traballo e de interese polos temas e servizos que preocupan aos veciños por parte do goberno local», al que acusa de «rexeitar e ignorar reiteradamente» las demandas y propuestas que plantea el PP «e logo actúa sempre a remolque e trata de impulsalas», recordando que hace tres meses exigieron que se impidiese el acceso al paseo. Fue en el pleno del pasado mes de octubre donde el PP denunció el deterioro de la senda, que atribuyen a la «irresponsabilidade do goberno de Digna Rivas» por la falta de mantenimiento de los últimos años y reclamaron una inspección técnica y la ejecución de las obras necesarias para su arreglo.

«Non nos fixeron nin caso, pensando que os estabamos atacando a eles cando en realidade só queríamos defender a integridade dos veciños e perdéronse uns meses preciosos no que isto xa podía estar solucionado», apunta el edil popular, que cree que Redondela «atópase cun goberno esgotado e desgastado e que adica todo o seu tempo a perder o tempo, porque o que pasa con este paseo é extensible a todos os temas que levamos a pleno e, ao final, só acertan cando rectifican e fan caso das nosas peticións».

Bas también ejemplificó esta situación con el caso de la unidad móvil de expedición del DNI y del pasaporte, que llevaba sin acudir a Redondela desde septiembre «e grazas á nosa petición reactivouse este servizo no 2026», concluye.