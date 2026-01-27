Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aberta en Santiago a exposición «Os nosos castelos: Soutomaior»

Presentación da exposición «Os nosos castelos: Soutomaior» en Santiago.

R. V.

Santiago

O Instituto de Estudos Galegos (CSIC, Xunta de Galicia) ten aberta desde onte en Santiago de Compostela (San Roque, 2) a exposición «Os nosos castelos: Soutomaior. O Castelo e a súa liñaxe». Esta mostra, itinerante, se pode visitar ata o vindeiro 28 de febreiro de luns a venres en horario de 10.00 ata 18.00 horas. A entrada é gratuita.

O acto de apertura tivo intervencións do director del IEGPS, Pablo S. Otero Piñeyro Maseda; a concelleira de Turismo e Cultura de Soutomaior, Silvia Cernadas Martínez; o profesor vinculado ad honorem do CSIC e comisario da mostra, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés; o responsable de Divulgación do IEGPS, Henar Silva Puente; e o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo M. Lorenzo. Tamén estivo no acto a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, entre outras persoas presentes na primeira andaina desta exposición.

