Un ciclo teatral ofrece cinco obras infantiles en Redondela
El programa arranca hoy, a las 18.00 horas, con la obra «Monstros», de la compañía Producións Teatrais Excéntricas
Redondela estrena su VIII Ciclo de Teatro Infantil, que ofrecerá cinco funciones en el Multiusos de A Xunqueira durante los próximos meses.
La programación, impulsada desde la Concejalía de Cultura, comienza hoy, a las 18.00 horas, con la obra «Monstros», de la compañía Producións Teatrais Excéntricas. Patricia Vázquez, Rocío González y Víctor Mosqueira son los protagonistas de la obra con música en directo de Piti Sanz y la dirección de Marcos Orsi.
El 1 de febrero continuará con «Teatro de Papel» de Rauxa Cía. El 1 de marzo la magia y el humor serán los protagonistas de «Un show incríbel» con Cayetano Lledó. El 15 de marzo será el turno de «Os Contos do Lobicán» con Redrum Teatro y el ciclo rematará el 12 de abril con la compañía Malasombra y «Os Fabulosos Cleaners» .
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo