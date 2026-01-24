Los vecinos de Pazos retoman las protestas para la mejora de la EP-2702
Los afectados se concentran durante dos horas en la zona de Os Valos para exigir un compromiso para todo el trazado | Tildan de insuficiente el proyecto para solo un kilómetro
Los vecinos de Pazos de Borbén retomaron ayer las protestas para reclamar la mejora de la carretera provincial EP-2702 (Os Valos-Amoedo) ante el mal estado que presenta y el peligro que supone su trazado, ya que presenta una calzada repleta de curvas y muy estrecha.
Los afectados permanecieron durante dos horas, desde las nueve a las once de la mañana, concentrados en el Alto dos Valos para visibilizar la situación de la vía y exigir soluciones urgentes. La movilización llega después de que a finales del pasado año un grupo de vecinos asistiese al pleno de la Diputación de Pontevedra y el presidente provincial, Luis López, en respuesta a una interpelación del grupo socialista sobre la ejecución de los siete kilómetros de vía que permanecen pendientes, se limitarse a confirmar el inminente inicio de la primera fase sin aportar compromisos concretos sobre el resto del trazado.
Los vecinos de Pazos, que llevan cinco años protestando por la situación de la carretera, consideran insuficiente el proyecto aprobado por la Diputación para la mejora de la seguridad vial en un tramo de algo más de un kilómetro, con una inversión de casi un millón de euros, y reclaman que se reforme todo el vial.
