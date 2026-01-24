Soutoxuste organiza un «xantar» popular con verbena

La Asociación de Festas do Carme de Soutoxuste, en la parroquia redondelana de O Viso, organiza mañana domingo, a las 14.00 horas, un xantar popular en una carpa en la Praza do Meixoeiro. El menú ofrece un cocido completo con bebida, postre y café por un precio de 25 euros —con reserva previa en el teléfono 615599011— y una verbena amenizada con la actuación de Armando.

Pero no será la única fiesta en la comarca, ya que Trasmañó celebra sus fiestas patronales de San Vicente que hoy ofrece una concentración de vehículos clásicos a partir de las 10.00 horas, en la que participarán un centenar de coches de toda Galicia y norte de Portugal. A lo largo de la mañana también habrá un espacio gastronómico con pulpeira y raciones de callos, y por la noche, a las 22.00, una verbena con el Los Player y Tic Tac.