La Policía Local sorprende a dos grafiteros cuando pintaban en un túnel de Chapela
Uno es reincidente, ya que tenía una denuncia similar por otra pintada en la parroquia de Cedeira el pasado mes de noviembre
A.P.
Dos grafiteros han identificados por la Policía Local de Redondela tras ser sorprendidos realizando pintadas en un túnel en la zona de Cubillón en Chapela. Se trata de un vecino de la parroquia redondelana de Quintela de 43 años y otro de Vigo, de 40, que se enfrentan a una sanción económica por los hechos.
Fue un vecino de la zona el que alertó a la Policía al observar a los dos grafiteros cuando pintaban un mural en el paso para vehículos bajo la vía del ferrocarril. Una vez en el lugar los agentes procedieron a la identificación de los dos individuos que fueron propuestos para sanción. También les intervinieron los botes de espray empleados para realizar las pintadas.
Uno de los dos grafiteros es reincidente, ya que tenía una denuncia similar por otra pintada en la parroquia de Cedeira el pasado mes de noviembre.
