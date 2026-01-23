El mal estado obliga a cerrar el paseo de A Portela para valorar su reparación

El paseo de madera de A Portela, una de las sendas más utilizadas en Redondela, se encuentra clausurado de forma temporal para los peatones debido al mal estado que presenta. Según informaron fuentes municipales, el cierre se realizó la semana pasada para la elaboración de un estudio que valore el estado que presenta toda la estructura y valorar su rehabilitación.

Los técnicos proceden estos días a revisar toda la pasarela para conocer con detalle la situación que presentan los pilares, barandillas y tablones para poder presupuestar la actuación, cuyo resultado se dará a conocer los próximos días.

Cartel que advierte del cierre del paseo de A Portela. / A.P.

Esta ruta para peatones que une el casco urbano con la zona de A Portela por el litoral de A Marisma es uno de los principales atractivos turísticos que ofrece Redondela , ya que se trata de una senda muy accesible y apta para cualquier tipo de persona.

La pasarela se encontraba cerrada este jueves casi en su totalidad, desde su arranque en el puente de la desembocadura del río Alvedosa, donde un cartel y unas bandas plásticas advertían a los peatones de la prohibición del acceso. Tan solo permanecía abierto un pequeño tramo al final de la ruta, de unos cien metros, ya en A Portela.

Además, estos días con las persistentes lluvias y la humedad en la zona el firme presenta un estado muy resbaladizo que casi imposibilita el transitar por la pasarela, ante el riesgo de caída.

Este paseo fue construido en el año 2010 como proyecto estrella del último mandato del socialista Xaime Rei y desde su estreno es uno de los lugares más transitados del municipio. Durante el invierno del año pasado un tramo permaneció cerrado durante seis meses por los destrozos causados por la caída de un árbol.