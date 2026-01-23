Un conductor colisiona con varios coches en Chapela y da positivo en alcohol y drogas
El causante del accidente huyó a pie y fue detenido por la policía en las inmediaciones
A.P.
Los vecinos de la Avenida de Vigo, en Chapela, se llevaron un susto mayúsculo durante la madrugada del pasado domingo. Un coche que circulaba por ese vial colisionó contra tres vehículos que se encontraban estacionados y después comenzó a arder en mitad de la calle. Según informaron fuentes municipales, el conductor del coche huyó corriendo del lugar del siniestro por la propia avenida en dirección a Vigo, donde fue detenido por una patrulla de la policía en la zona de Catro Pontes. Los agentes procedieron a realizarle las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, y el hombre arrojó un resultado positivo en ambas por lo que se enfrenta a un delito contra la seguridad viaria.
En el vehículo también viajaba una mujer que pudo abandonar el coche por sus propios medios antes de que convertirse en una bola de fuego.
En el lugar del accidente se personó una patrulla de la Policía Local y de la Nacional, además de un camión de bomberos para sofocar el fuego del coche. A pesar de la aparatosidad de la colisión no hubo heridos.
