La Asamblea en Defensa da Sanidade de Redondela acudirá a la protesta de Santiago

La Asamblea en Defensa da Sanidade de Redondela expresó ayer su apoyo a SOS Sanidade Pública en la manifestación convocada para el próximo domingo 1 de febrero, a las 12.00 horas, en Santiago. Para facilitar la asistencia ofrecen un servicio de autobuses que saldrán desde Chapela a las 10.00 horas por un precio de 5 euros por persona y se pueden reservar en los teléfonos 616635708 y 638259974.