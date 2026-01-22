Redondela estrena un curso de baile para mayores de 55 años
Redondela inicia el próximo mes de febrero los programas para mayores de 55 años «Equilibrio Vital», «Memoria Viva» y el de baile «Ritmo Vital». Las clases de baile son la novedad de estos cursos gratuitos, que se suman a los talleres de memoria y las clases de Tai Chi que se imparten desde hace años.
La modalidad de baile se estrenó el pasado verano con clases al aire libre y tuvo una gran acogida entre el público. «En resposta á demanda dos veciños e veciñas incorporamos o baile tamén ás actividades anuais», explica la alcaldesa Digna Rivas, que destaca el esfuerzo realizado por el Concello «para mellorar a calidade de vida dos nosos maiores».
Estas actividades, que organiza la Concejalía de Maiores que dirige Iria Vilaboa, se impartirá en 16 emplazamientos diferentes por todas las parroquias «para que todos os veciños poidan acceder a estes servizos e teñan a oportunidade de participar nas actividades sen ter que desprazarse».
Las personas interesadas en participar pueden realizar su reserva en el Concello de Redondela a partir de hoy y hasta el próximo día 30. Las clases comenzarán en los centros culturales y vecinales de las parroquias en el mes de febrero.
