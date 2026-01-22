Ocho colectivos vecinales de Soutomaior participan en el programa «Enredadas»
Son actividades gratuitas para realizar en grupo dirigidas a mujeres de más de 18 años
Ocho asociaciones culturales y vecinales de Soutomaior participarán en la cuarta edición del programa «Enredadas», impulsado desde las concejalías de Igualdade y de Benestar Social con una subvención de la Diputación. Esta iniciativa supone un conjunto de actividades gratuitas para realizar en grupo dirigidas a mujeres de más de 18 años, que se desarrollará desde el próximo mes de febrero hasta mayo.
Risoterapia, pilates, gimnasia de mantenimiento, alimentación saludable, iniciación a la cestería y elaboración de jabones serán las actividades protagonistas de esta nueva edición de «Enredadas», que fue presentada por las ediles de Igualdade e de Benestar Social, Rosana Martínez, y la concejala de Asociacións, Charo Bouzón.
Las interesadas en participar pueden inscribirse en la oficina del CIM de Soutomaior o en las distintas asociaciones que participan en el programa.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche