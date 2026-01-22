Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho colectivos vecinales de Soutomaior participan en el programa «Enredadas»

Son actividades gratuitas para realizar en grupo dirigidas a mujeres de más de 18 años

Rosana Martínez y Charo Bouzón presentan los cursos programa Enredadas.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Ocho asociaciones culturales y vecinales de Soutomaior participarán en la cuarta edición del programa «Enredadas», impulsado desde las concejalías de Igualdade y de Benestar Social con una subvención de la Diputación. Esta iniciativa supone un conjunto de actividades gratuitas para realizar en grupo dirigidas a mujeres de más de 18 años, que se desarrollará desde el próximo mes de febrero hasta mayo.

Risoterapia, pilates, gimnasia de mantenimiento, alimentación saludable, iniciación a la cestería y elaboración de jabones serán las actividades protagonistas de esta nueva edición de «Enredadas», que fue presentada por las ediles de Igualdade e de Benestar Social, Rosana Martínez, y la concejala de Asociacións, Charo Bouzón.

Las interesadas en participar pueden inscribirse en la oficina del CIM de Soutomaior o en las distintas asociaciones que participan en el programa.

