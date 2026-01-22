Bas exige más vigilancia policial y una comisaría de distrito

Los episodios de robos reiterados de gasóleo a los camiones estacionados en la parroquia de Chapela durante los últimos tres meses, que los transportistas afectados han denunciado a través de FARO, han sido puestos como ejemplo por el grupo municipal do PP de Redondela para insistir en la necesidad de que el Concello exija al Ministerio del Interior la dotación completa de una Comisaría de Distrito de la Policía Nacional —«que é o que lle corresponde á vila», afirman— y también reclaman que se refuerce el cuerpo de la Policía Local, que es de exclusiva competencia municipal, ante el importante incremento de los delitos y de la inseguridad ciudadana.

La formación liderada por Javier Bas, que mostró su apoyo a los camioneros chapelanos, asegura que estos casos de robo de combustible «súmase aos roubos con forza en vivendas, que aumentaron un 150% ao longo do pasado ano 2025, e as sustraccións de vehículos, que fixérono nun 266%». En este último caso, el dirigente popular destaca que el aparcamiento del entorno al Convento de Vilavella se está convirtiendo «nun foco especialmente intenso nos roubos nos coches, o que está a motivar a preocupación e as queixas dos residentes nesta zona».

Bas anunció que va a seguir insistindo «as veces que faga falta» en la necesidad de reforzar la presencia de la Policía Nacional con una Comisaría de Distrito: «Con esta instalación e cos medios humanos precisos estamos convencidos de que Redondela pode recuperar a tranquilidade que se está a perder nos últimos tempos».

En este sentido, el edil popular cree que esta medida se debe complementar con el refuerzo de la Policía Local, ya que considera que «o desmantelamento da comisaría nos últimos tempos, cuns servizos mínimos e insuficiente, débese exclusivamente ao abandono ao que o Goberno de España somete a Redondela e á febleza política de Digna Rivas e do seu executivo».

Por último, Bas lamentó la «actitude pasota» en esta materia de la alcaldesa y del resto de grupos políticos que sustentan al gobierno, teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana es uno de los valores más apreciados por los vecinos para poder vivir tranquilos: «Non se entende que Digna Rivas e as forzas de esquerdas votaran en contra da nosa proposta sobre a comisaría no último pleno —en 2019 había salido aprobada por unanimidad, siendo alcalde el propio Javier Bas— e que tampouco xestionen esta mellora policial, xusta e necesaria, cando a seguridade cidadá en Redondela estase deteriorando a pasos axigantados e a xente está cada día máis preocupada», concluye.