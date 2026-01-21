Trasmañó celebra la XV Festa do Cocido

La parroquia redondelana de Trasmañó celebra esta semana sus fiestas patronales de San Vicente, que arrancan mañana jueves y seguirán el sábado y domingo. La última jornada será el día grande, con la XV edición de la Festa do Cocido.

El sábado a las 10.00 horas comenzará la VII Concentración de Vehículos Clásicos, en la que participarán un centenar de coches de toda Galicia y norte de Portugal. A lo largo de la mañana también habrá un espacio gastronómico con pulpeira y raciones de callos. Ya por la tarde, a las 17.00 horas se oficiará una misa, y desde las 17.30 estará amenizada con cucañas y juegos populares. Por la noche, a las 22.00, continuará la fiesta con una verbena con el grupo Los Player y el trío Tic Tac.

El domingo a las 14.00 horas se celebrará la tradicional Festa do Cocido, que incluye sorteos y premios entre los asistentes. Las reservas pueden hacerse en los teléfonos 663176951 y 670884419 en las cafeterías Rodeo y Puerto Vieira de Rande.