Soutomaior pone en marcha un programa de cursos para adultos

Soutomaior dispondrá de un Aula Mentor, una iniciativa que pone en marcha el Concello en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con el objetivo de ofrecer un modelo formativo de aprendizaje continuo que combina la formación en línea y la tutorización individualizada para mejorar la cualificación profesional de las personas adultas.

El programa fue presentado ayer por el alcalde, Manu Lourenzo, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y la orientadora laboral de Soutomaior, María Domínguez, que explicaron que el Aula Mentor comenzará a funcionar desde finales de este mes en el Multiusos de Arcade, donde el alumnado dispondrá del equipamiento necesario para poder seguir con éxito cada uno de los cursos.

La oferta formativa cuenta con un amplio catálogo de cursos organizados en diferentes áreas formativas e itinerarios que permiten acreditar estándares de competencia y para los cuales no se exigen requisitos previos.

La matrícula en los cursos es flexible durante todo el año, excepto agosto. El precio único para todos es de 48 euros —para una duración inicial de dos meses— y excepcionalmente el catálogo oferta alguno de un mes de duración con un coste de 24 euros.

Los usuarios dispondrán de una plataforma virtual con acceso a materiales de estudio, actividades y recursos adicionales, apoyo y tutoría en línea individualizada a través de la plataforma virtual y un aula equipada con ordenadores con conexión a internet e impresora para facilitar los recursos necesarios al alumnado que no cuente con ellos. Los cursos disponen de un certificado expedido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.