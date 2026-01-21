Los camioneros de Chapela sufren una oleada de robos de gasóleo

Los camioneros residentes en Chapela alertan de una oleada de robos del gasóleo de sus vehículos desde hace tres meses. Al menos son cuatro los trailers afectados, algunos hasta en cuatro ocasiones, todos ellos cuando se encontraban aparcados en la avenida de Redondela, tanto en las inmediaciones de la sede de FARO como en la recta del barrio de Río Frío, poco antes del Alto da Encarnación. En total, suman más de 3.000 litros el combustible sustraído.

Uno de los afectados, Constantino López, sufrió el último robo el pasado fin de semana. «Dejé aparcado el camión el sábado y el lunes, cuando volví para salir de ruta, me encontré que me habían roto la cerradura de uno de los depósitos y me lo habían vaciado», denuncia. Los ladrones se llevaron unos 350 litros del depósito que queda en el lado de la acera.

Lo peor es que es la segunda vez que le pasa en los últimos meses, ya que el pasado 8 de octubre fue objeto de otro robo similar en el que también le sustrajeron otros 300 litros. «Debe ser alguien de la zona o del entorno que tiene controlados nuestros camiones y también conoce nuestros horarios, saben que no estamos durmiendo en la cabina. Llevo aparcando en la zona nueve años y nunca tuve ningún problema, y ahora en tres meses dos robos iguales», lamenta Constantino.

Otro de los afectados, Daniel Fuente, sufrió un robo de gasóleo el pasado 10 de octubre. Fueron 400 litros y en su caso, al ser autónomo, tuvo que hacer frente a las pérdidas, causándole un importante trastorno económico. «A mi me avisó la Policía Local de que tenía forzado el depósito y me dijeron que no era el único caso, que en los días anteriores hubo más robos. Me recomendaron que lo llevase a un parking vigilado, pero el más cercano queda en Porriño, por lo que no es viable», apunta.

Los afectados solicitan más vigilancia policial por las noches

Uno de los camiones afectados por los robos tenía una cámara dashcam en el frontal, por lo que llegó a grabar a los supuestos ladrones del combustible. Una grabación que aportó a la policía en su denuncia, que se encuentra a espera de juicio. «Supongo que valdrá de poco porque, aunque se trate de un robo con fuerza, es un delito leve, así que pueden volver a delinquir», señala el afectado.

Algunos conductores han instalado un refuerzo de seguridad para evitar que les rompan el tapón del combustible. Aunque muchos lo descartan porque los ladrones, en esos casos, llegan a perforar el depósito y luego la reparación es mucho más costosa. Ante esta situación reclaman un incremento de las vigilancia policial por las noches.