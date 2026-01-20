Vecinos de Cedeira denuncian el cierre de un vial público

La Asociación en Defensa de Soutelo-Ragasenda, de la parroquia redondelana de Cedeira, denuncia el cierre de un camino público por parte de un particular que impide el acceso al litoral en el lugar de Soutelo, en A Formiga.

El problema se remonta a hace más de dos años, cuando en verano de 2023 el vecino decidió cerrar las escaleras que permitían el acceso hasta un espacio en el que los marineros dejaban sus embarcaciones deportivas. Las mariscadoras también se vieron afectadas puesto que el lugar servía de entrada a una zona de marisqueo de la ensenada.

Ante esta situación, el colectivo de afectados se vio obligado a iniciar medidas legales contra el particular, y finalmente los juzgados les dieron la razón reconociendo el uso público de este paso hasta el mar. Sin embargo, aseguran que el vecino infractor, en vez de reabrir las escaleras para volver a permitir el acceso a la zona litoral, sigue con su postura, ya que presentó alegaciones contra el fallo judicial, e incluso ha ido más lejos, «ya que también se ha apropiado de parte de la carretera asfaltada de Soutelo de titularidad municipal y que da acceso al camino cerrado inicialmente», explican.

El grupo municipal del BNG de Redondela se posicionó a principios del pasado verano a favor de los afectados y exigió la reapertura del vial. Los nacionalistas acusaron de «inacción» y de «obstrucción» al gobierno local por su falta de interés en resolver el conflicto, tras reclamar sin éxito a los responsables municipales que garantizasen el paso por estas escaleras a todos los vecinos.

Desde la Asociación en Defensa de Soutelo-Ragasenda alertan también de la existencia de un informe municipal que corrige a los anteriores en favor de los intereses del particular, una situación que no entienden, por lo que instan al Concello a que actúe en defensa de los intereses públicos.

Los afectados recuerdan que llevan siete meses esperando por una respuesta del gobierno local sobre esta modificación de informes ante una situación que, entienden, «es de enorme gravedad porque supone que el Concello le está regalando un terreno público inventariado a un particular».

Ante esta la situación, el pasado domingo convocaron una asamblea vecinal en la que presentaron toda la documentación que disponen por la que demuestran que hubo «una apropiación indebida de un espacio público». El objetivo de esta reunión era trazar estrategias para que ese camino vuelva a tener un tránsito público como tenían anteriormente para que los usuarios puedan acceder al mar en la zona donde se amarran las embarcaciones y trabajan las mariscadoras.

Los vecinos entienden que la postura del vecino supone un «atropello a un espacio que debería ser de uso público, ya que el cierre arbitrario de este camino, de facto, supone la privatización del mar», en referencia a que se impide el acceso a una zona del litoral de Soutelo.