El CEIP Laredo de Chapela espera desde hace un año al cambio de su cubierta

Las quejas de la comunidad educativa del IES Pedro Floriani de Redondela por el frío que pasan los alumnos en las aulas o por la falta de internet no son las únicas carencias de los centros educativos en el municipio redondelano. El Concello exigió ayer a la Xunta una «solución urxente» a los diversos problemas de «seguridade e precariedade» que padecen varios colegios.

Uno de los más graves es la situación de la cubierta del CEIP Laredo, en Chapela, que precisa un cambio integral de su tejado al presentar «un grave risco de desprendemento», apuntan desde el gobierno local. «Ante a deixadez da consellería», en enero del año pasado el Concello instaló un vallado perimetral y una red «para evitar situacións de perigo», pero pesar del tiempo transcurrido, en el colegio siguen a la espera de que la Xunta ponga fecha para la reforma integral de la cubierta.

El CEIP Alexandre Bóveda, en el barrio de Angorén, también presenta graves problemas debido a su antigüedad sin que la consellería haya ofrecido una solución.

El IES Pedro Floriani, además de las quejas por la deficiente calefacción y la falta de internet en unas instalaciones estrenadas este curso tras una inversión de dos millones de euros, también padece goteras en el pabellón de deportes.

El CEIP Outeiro das Penas, en Cesantes, tiene deficiencias en la calefacción, y en el CEIP de Quintela y Cedeira los problemas son de eficiencia energética «que debe asumir a Xunta», advierte la alcaldesa, Digna Rivas.

Por último, el CEP Santa Mariña sufre problemas estruturales en la fachada, el muro y las escaleras, «o que supón un perigo para os centos de nenos e nenas que asisten ao centro», subraya la regidora local.

La dirigente municipal critica el «abandono» por parte de la Xunta ante esta situación de «precariedade e inseguridade» y recuerda que, en general, todos los centros públicos del municipio presentan alguna deficiencia en su estructura e instalaciones debido a su antigüedad, «xa que os edificios teñen entre 40 e 50 anos e están obsoletos». Desde el Concello cada año se remite a la Consellería de Educación un listado con estas deficiencias sin obtener respuesta.

Rivas señala que la Xunta es la única responsable «da construción e reforma integral dos centros», por lo que el Concello exige «unha solución urxente» a los graves que problemas que padecen. «O ensino público é clave para garantir a igualdade de oportunidades, e debe contar con recursos dignos para ofrecer unha educación de calidade a todas e todos, e a Xunta está a precarizar e menosprezar este pilar fundamental da sociedade», apunta. La regidora destaca que este municipio es uno de los que cuenta con más centros públicos de toda la provincia «e a Xunta non está a cumprir coas necesidades do alumnado, profesorado e familias».

Comedores escolares

Otro de los problemas de los centros es la falta de comedores escolares. Esta situación afecta especialmente a la EEI A Marisma y al CEP Santa Mariña, donde estudian niños de 3 a 6 años y de 6 a 12 respectivamente. Ante la inexistencia de este servicio en los propios centros, las Anpas emplean como comedores las instalaciones cedidas por el gobierno local en las proximidades de los colegios. «Trátase dunha solución temporal que ofrecera o Concello para as máis de cen familias que precisan este servizo mentres a Xunta non habilitaba comedores nos propios colexios», dice. Pasaron doce años y la consellería «segue sen facer os deberes malia que os centros dispoñen de espazo suficiente para dar este servizo», concluye Rivas.