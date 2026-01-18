Adjudicada la conservación de las carreteras N-555 y N-552

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en Pontevedra, por importe de 19 millones de euros, entre las que incluye la N-555, desde Redondela hasta el aeropuerto de Peinador; la N-552 desde Redondela a Vigo y la N-550 desde Redondela a Porriño.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este modelo de contratos para operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.