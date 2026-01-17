Soutomaior subvenciona un programa escolar en Irlanda
El Concello de Soutomaior subvencionará las estancias en Irlanda de los escolares locales que participen en el programa «Ministays en inglés Soutomaior 2026», que se desarrollará en la ciudad de Athlone desde el próximo 29 de abril al 4 de mayo para el alumnado de 4º de la ESO del IES Soutomaior.
Los alumnos asistirán a clases de inglés y vivirán con familias locales en un programa de inmersión lingüística que le permitirá a los estudiantes entrar en contacto directo con el idioma y la cultura irlandesa.
El Concello sufragará al menos el 50% del coste por alumno empadronada en el municipio, que puede ascender hasta el 75% en función de la renta.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Davila 15/01/2026