Soutomaior subvenciona un programa escolar en Irlanda

El Concello de Soutomaior subvencionará las estancias en Irlanda de los escolares locales que participen en el programa «Ministays en inglés Soutomaior 2026», que se desarrollará en la ciudad de Athlone desde el próximo 29 de abril al 4 de mayo para el alumnado de 4º de la ESO del IES Soutomaior.

Los alumnos asistirán a clases de inglés y vivirán con familias locales en un programa de inmersión lingüística que le permitirá a los estudiantes entrar en contacto directo con el idioma y la cultura irlandesa.

El Concello sufragará al menos el 50% del coste por alumno empadronada en el municipio, que puede ascender hasta el 75% en función de la renta.