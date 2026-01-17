Rivas expresa su apoyo al sector pesquero por el control de la UE
El gobierno local de Redondela expresó ayer su apoyo a la cofradía de pescadores San Xoán para el traslado de sus socios el próximo lunes 19 a la protesta en Madrid contra la nueva norma de control de la Unión Europea. Los pescadores rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar, con al menos cuatro horas de antelación, la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado «kilo cero».
El Concello fleta un autobús y las plazas pueden reservarse a través del WhatsApp 615171408.
