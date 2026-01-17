Redondela quiere rescatar del olvido a la sociedad agraria de Chapela

Las sociedades agrarias fueron una figura clave en las zonas rurales de Galicia a finales del siglo XIX y principios del XX. Estas asociaciones servían para organizar a los labradores, luchar contra el sistema foral y el caciquismo y modernizar la agricultura mediante la cooperación, la comercialización y la promoción de mejoras técnicas y sociales, por lo que constituyeron un movimiento de masas fundamental en la historia gallega que buscaba la soberanía económica y la renovación rural.

Un siglo después de su desaparición con el inicio de la Guerra Civil en 1936, el gobierno local de Redondela trabaja en la recuperación de la memoria de una de estas entidades que fue fundamental en aquella época en la parroquia de Chapela: la Sociedad Agraria «La Progresiva».

Esta institución, que se ubicaba en el edificio que ocupa actualmente el Mercado Municipal de Chapela, fue una de las primeras del municipio a finales del s. XIX. Y aunque se mantuvo activa durante más de cuatro décadas se conserva muy poca información de su funcionamiento. Desde la Concejalía de Memoria Democrática quieren sacar del olvido «esa parte tan importante da parroquia de Chapela e dos seus veciños e veciñas», explica la alcaldesa, Digna Rivas, también responsable de este departamento municipal.

Fachada del edificio, que en la actualidad ocupa la plaza de abastos. / A.P.

En 1909, siendo presidente Ángel Santorio, en «La Progresiva» se abrió una escuela, y en su sede también se celebraron mítines antiforales y conferencias. En 1925 los emigrantes de Chapela en Montevideo regalaron a esta sociedad un estandarte de color rojo con cintas con los colores nacionales de España y Uruguay, acontecimiento del que se conserva una fotografía en el Arquivo Pacheco. En noviembre do 1933 acogió un mitin de Izquierda Republicana en el que intervinieron, entre otros, Alfonso Daniel R. Castelao y Telmo Bernárdez.

Rivas destaca que este colectivo de Chapela tuvo «un gran protagonismo» en el movimiento agrario de la provincia de Pontevedra junto a otras sociedades redondelanas como las de las parroquias de Trasmañó, Cesantes, Reboreda, Cabeiro, Saxamonde, Quintela y Vilar.

Tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, la sede y las pertenencias de «La Progresiva» de Chapela fueron incautadas por el régimen franquista, al igual que las de las parroquias de Cedeira, Cesantes, Reboreda, Vilar y O Viso.

El objetivo del Concello es recuperar toda la documentación, archivos o fotografías que puedan existir aún de «La Progresiva», por lo que hace un llamamiento a los vecinos que puedan tener alguna información. En las próximas semanas se hará una convocatoria en el Multiusos del Piñeiral do Crego abierta a todos los vecinos para que las personas que lo deseen puedan colaborar en la recuperación de la memoria de la sociedad de agricultores chapelana.